Cabina di regia ‘Benessere Italia’ | al via tavolo su alimentazione

Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – La Cabina di regia 'Benessere Italia', organo di supporto tecnico-scientifico al presidente del Consiglio ha tra le sue linee programmatiche anche 'la qualità della vita', che in realtà è trasversale alle altre che si dedicano alla coesione sociale, alla rigenerazione equo sostenibile, questa infatti ha nelle sue linee d'intervento molteplici aspetti che impattano sul benessere dell'individuo e della collettività. Si pensi ai corretti stili di vita, ai tempi di vita e non ultimo all'alimentazione della popolazione che, come noto, ha un effetto non solo sulla salute, ma sull'economia del Paese la si computata sempre e solo sotto la voce 'cura'.Proprio in questo momento di emergenza Covid-19, la Cabina di regia ha ripreso il confronto già avviato da ...

