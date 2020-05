Buoni Alimentari Pisani: da martedì 5 maggio riprende il servizio grazie alle donazioni (Di lunedì 4 maggio 2020) Da martedì 5 maggio otto linee telefoniche del Comune di Pisa riprendono a ricevere le chiamate per la richiesta dei Buoni Alimentari Pisani. Gli operatori saranno a disposizione per valutare il possesso dei requisiti e aiutare i richiedenti nella compilazione dell’autocertificazione. Sarà possibile fare domanda anche tramite mail (Buoni@comune.pisa.it). Le risorse per i nuovi Buoni, che non potranno essere richiesti da chi ne ha già usufruito, saranno pari a 270.000 euro; le risorse rimanenti saranno destinate alla Società della Salute per provvedere alle esigenze Alimentari dei soggetti più fragili. I Buoni Alimentari Pisani sono attivati grazie alla campagna di solidarietà “Facciamo i Buoni”, che permette a imprese e cittadini di fare una donazione con un versamento sul conto corrente della Tesoreria comunale intestato a ... Leggi su laprimapagina Pisa. Buoni Alimentari : non si ferma distribuzione a chi è in difficoltà

Nettuno non abbandona Nessuno : 1000 buoni spesa e 600 pacchi alimentari consegnati alle famiglie in difficoltà

Coronavirus : Brescia - assegnati buoni alimentari a 1.300 famiglie (Di lunedì 4 maggio 2020) Da martedì 5otto linee telefoniche del Comune di Pisa riprendono a ricevere le chiamate per la richiesta dei. Gli operatori saranno a disposizione per valutare il possesso dei requisiti e aiutare i richiedenti nella compilazione dell’autocertificazione. Sarà possibile fare domanda anche tramite mail (@comune.pisa.it). Le risorse per i nuovi, che non potranno essere richiesti da chi ne ha già usufruito, saranno pari a 270.000 euro; le risorse rimanenti saranno destinate alla Società della Salute per provvedereesigenzedei soggetti più fragili. Isono attivatialla campagna di solidarietà “Facciamo i”, che permette a imprese e cittadini di fare una donazione con un versamento sul conto corrente della Tesoreria comunale intestato a ...

ComunePisa : #buono #alimentare. Da domani a #Pisa riparte il servizio dei #BuoniAlimentari #grazie alle donazioni dei pisani e… - PisaNews : Buoni Alimentari Pisani. Da martedì 5 maggio riprende il servizio ... - - AndreaCattani2 : @giuseppe_masala @monacelt 2di2 Guardi le statistiche delle verifiche sul rdc Guardi quanta gente del sommerso lo… - pinasecchi : RT @mariobianchi18: 1) se non arrivano i soldi della cassa integrazione è colpa della Regione. I soldi il governo li ha messi. 2) se non vi… - Imbuzz59 : RT @mariobianchi18: 1) se non arrivano i soldi della cassa integrazione è colpa della Regione. I soldi il governo li ha messi. 2) se non vi… -