Buon compleanno Serse Cosmi | Brigitta Boccoli…

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 maggio 2020)Boccoli… …Bice Biagi, Fiorella Kostoris, Giusi La Ganga, Fedele La Sorsa, Domenico Marocchino, Emanuele Giaccherini, Alessandra Sardoni, Michele Pelillo, Enzo Miccio, Azzurra Cancelleri, Chris Brown, Mattia Caldara… Oggi 5 maggio compiono gli anni: Bruno Genti, ex calciatore; Marcello Martone, ex rugbista, medico; Sergio Riva, ex calciatore, allenatore; Carlo Bavagnoli, fotoreporter; Giorgio Bellettini, fisico; Gina Rovere, attrice; Tarcisio Oberti, ex calciatore; Guido Bellini, generale; Ugo Fornari, psichiatra; Federica Ranchi, attrice; Giorgio Brigo, ex calciatore; Gianni Bui, ex calciatore, allenatore; Michele Martelli, filosofo, saggista; Alceste Catella, vescovo; Sergio Pipan, giornalista, scrittore; Cosimo Izzo, politico, avvocato; Fiorella Kostoris, economista; Ida da Poian, arciera; Romano Donzelli, ex calciatore; Bruno ...