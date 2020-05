Borse giù con pericolo dazi e PMI manifattura

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Seduta pesantemente negativa per Piazza Affari e le altreeuropee, che accusano perdite consistenti in scia alla pessima performance dei mercati asiatici, sulla possibilità di una ripresa della disputa commerciale USA-Cina, e del pessimo dato del PMI manifatturiero, sceso su nuovi minimi. Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,09384. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +238 punti base, mostrando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,82%. Tra i listini europei sessione nera per Francoforte, che lascia sul tappeto una perdita del 3,44%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,53%, in caduta libera Parigi, che affonda del 4,33%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 2,86%. Juventus, che mette a segno un +4,37%, ...