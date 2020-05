Borsa a rete | è lei la it-bag del lockdown e non solo

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 4 maggio 2020) Le francesi l’hanno resa iconica passeggiando nei mercati e riempiendola di frutta, verdura, baguette e perché no, anche lavanda. Noi stiamo tornando ad amarla in questi ultimi anni. Sì, è proprio la borsa che usavano le nostre nonne e mamme, quel piccolo groviglio di cotone che si allarga e si restringe all’occorrenza, in modo da adattarsi perfettamente alle nostre esigenze (di shopping).