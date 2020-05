Bonus spesa e lavoratori Apu | è protesta sotto Palazzo San Giacomo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sacchetti dellaSan. Quellache migliaia di famiglie napoletane in difficoltà ancora non riescono a fare. E’a piazza Municipio per i. Da settimane ormai la rete sociale di solidarietà insieme ai sindacati chiede di allargare i requisiti per distribuire ida 300 euro anche a chi percepisce quote basse di reddito di cittadinanza, di inclusione oppure una pensione sociale. Questo soprattutto alla luce del fatto che nelle casse comunali, dopo la prima e la seconda graduatoria, sono avanzati diversi milioni di euro stanziati dal Governo per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Muniti di mascherine e cartellila sede del Comune di Napoli in queste ore manifestano anche gli exApu (Attività di pubblica utilità). ...