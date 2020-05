Bonus Famiglia, Ecco l'elenco dei primi 1000 beneficiari (Di lunedì 4 maggio 2020) L'Aquila - Il Servizio Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario, con determinazione n.47/DPF014 del 30.04.2020, ha approvato l’elenco dei beneficiari il Bonus Famiglia rispettivamente al primo criterio di priorità: nuclei familiari in cui siano presenti persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'allegato 3 al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159. Le domande pervenute sono state 1284, di cui 222 oggetto di integrazione mentre le restanti 1066, la cui documentazione è risultata completa, avranno il contributo versato sul proprio conto. Documentazione Determinazione DPF014/47 del 30.04.2020 elenco Domande pervenute elenco Domande da integrare elenco Domande complete da liquidare leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv Regione - da domani via alle domande per il bonus famiglia : contributi fino a 500 euro per computer o baby sitter

L’emergenza Covid-19 ha portato e porterà ancora conseguenze economiche più che negative per imprese, lavoratori e famiglie. Molte attività sono state colpite da provvedimenti di chiusura fino al 3 ma ...

COVID FASE 2: AL LAVORO 303MILA ABRUZZESI

L'AQUILA - Scatta da domani la Fase 2 dell’emergenza coronavirus: oltre 4 milioni di lavoratori torneranno in attività, con la riapertura di importanti settori quali il manifatturiero, le costruzioni, ...

