Bonus 600 o 1000 euro Partite Iva e liberi professionisti? Facciamo chiarezza: cosa cambia da aprile a maggio e i requisiti (Di lunedì 4 maggio 2020) Si è ancora in attesa del decreto di aprile che sarà promulgato presumibilmente il 6 maggio. I temi economici tengono banco e destano l’attenzione degli italiani. La pandemia, nei fatti, ha causato tantissimi disagi ai lavoratori, costretti a limitare o anche ad azzerare le proprie attività per la quarantena imposta dal Governo. Già nel mese di marzo è stato attivato un Bonus in favore delle Partite IVA e dei lavoratori autonomi facenti parte di tutte le casse e che cosa accadrà per il mese di aprile? A CHI SARA’ DESTINATO IL Bonus DEI 600 euro AD APRILE Secondo quanto riportato sulla bozza del decreto citato: “Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020“. Dovrebbero essere quindi anche 600 euro per aprile. Per ... Leggi su oasport Truffa via email rimborso INPS bonus 600 euro : da cancellare subito

La truffa della finta mail Inps per chiedere il bonus da 600 euro

Cestinate l’email con rimborso INPS e bonus 600 euro : truffa per chi è in attesa di esito (Di lunedì 4 maggio 2020) Si è ancora in attesa del decreto di aprile che sarà promulgato presumibilmente il 6 maggio. I temi economici tengono banco e destano l’attenzione degli italiani. La pandemia, nei fatti, ha causato tantissimi disagi ai lavoratori, costretti a limitare o anche ad azzerare le proprie attività per la quarantena imposta dal Governo. Già nel mese di marzo è stato attivato unin favore delleIVA e dei lavoratori autonomi facenti parte di tutte le casse e cheaccadrà per il mese di aprile? A CHI SARA’ DESTINATO ILDEI 600AD APRILE Secondo quanto riportato sulla bozza del decreto citato: “Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600è erogata anche per il mese di aprile 2020“. Dovrebbero essere quindi anche 600per aprile. Per ...

Agenzia_Ansa : Bonus per aprile sempre di 600 - M5S_Europa : Un 'grazie' a @SPatuanelli: il Fondo da 8 mld per le #PMI aiuterà la ripartenza dell'Italia. Sono previsti: ??rifin… - reportrai3 : Il giorno in cui erano stati esposti i dati personali di molti utenti nella procedura di adesione al bonus di 600 e… - AlessioZungri : @INPS_it @inapp_org Io ancora non ho ricevuto il bonus € 600 per te questo ritardo - OA_Sport : Bonus 600 o 1000 euro Partite Iva e liberi professionisti? Facciamo chiarezza: cosa cambia da aprile a maggio e i r… -