Bonomi (Confindustria), ‘Rischiamo emergenza sociale a settembre-ottobre’ (Di lunedì 4 maggio 2020) L’allarme di Bonomi (Confindustria): ‘Si rischia una crisi sociale a settembre-ottobre’. Il Presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi è intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera facendo il punto sulle iniziative messe in campo dal governo in questa emergenza legata al coronavirus. Coronavirus, Bonomi: ‘Il denaro a pioggia finiscono presto, rischiamo una situazione drammatica’ Parlando della risposta del governo all’emergenza economica legata al coronavirus, Bonomi non ha risparmiato critiche. “Abbiamo reddito di emergenza, reddito di cittadinanza, cassa ordinaria, straordinaria, in deroga, Naspi, Discoll… Potrei continuare. La risposta del governo alla crisi si esaurisce in una distribuzione di danaro a pioggia. Danaro che non avevamo, si badi bene, si tratta di soldi presi a prestito. Possiamo andare ... Leggi su newsmondo Confindustria - ok del Consiglio generale alla squadra di Bonomi

