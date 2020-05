Bonafede si difende: “Sempre agito a viso aperto nella lotta alle mafie” (Di lunedì 4 maggio 2020) Il lungo post di Bonafede su Facebook: “Ho sempre agito a viso aperto nella lotta alle mafie”. ROMA – Un lungo post su Facebook da parte del ministro Bonafede per difendersi dalle accuse di aver passo un passo indietro sulla nomina di Di Matteo al Dap per la pressione dei boss. “L’idea – scrivere il Guardiasigilli – trapelata nel vergognoso dibattito, secondo cui mi sarei lasciato condizionare dalle parole pronunciare da qualche boss in carcere è un’ipotesi assurda e infamante …. E’ sufficiente ricordare che, quando decisi di contattare il Dott. Di Matteo, quelle esternazioni di detenuti di mafiosi in carcere erano già presso il mio Ministero da qualche giorno“. Bonafede: “Rigetto ogni e qualsiasi illazione a riguardo” Il ministro Bonafede ha raccontato la sua versione dei fatti: ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 4 maggio 2020) Il lungo post disu Facebook: “Ho sempremafie”. ROMA – Un lungo post su Facebook da parte del ministroperrsi daccuse di aver passo un passo indietro sulla nomina di Di Matteo al Dap per la pressione dei boss. “L’idea – scrivere il Guardiasigilli – trapelata nel vergognoso dibattito, secondo cui mi sarei lasciato condizionare dparole pronunciare da qualche boss in carcere è un’ipotesi assurda e infamante …. E’ sufficiente ricordare che, quando decisi di contattare il Dott. Di Matteo, quelle esternazioni di detenuti di mafiosi in carcere erano già presso il mio Ministero da qualche giorno“.: “Rigetto ogni e qualsiasi illazione a riguardo” Il ministroha raccontato la sua versione dei fatti: ...

