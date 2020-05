Bollettino Protezione Civile 4 maggio Dati coronavirus | decessi e contagi in fase 2

RaiNews : Dati che migliorano, l'annuncio di #Borrelli: 'Questa è l'ultima conferenza stampa' #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia: 203.591 casi positivi e 27.682 morti. Il bollettino del 29 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia: 199.414 casi positivi e 26.977 morti. Il bollettino - ActualitiyItaly : RT @ultimenotizie: Il numero di persone guarite dal #coronavirus in Italia sono 81.654. Lo riporta il bollettino della Protezione civile su… - bnotizie : Bollettino Coronavirus Protezione Civile 3 maggio: i dati ufficiali -

