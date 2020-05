Bollettino Coronavirus oggi 4 maggio: 1221 casi e 195 morti in Italia oggi. 1225 i pazienti guariti (Di lunedì 4 maggio 2020) Si conferma il trend “confortante” in Italia relativamente alla pandemia. L’ultimo Bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenzia il calo del numero dei contagiati e il dato relativo alle nuove vittime registrate è legato a quello degli ultimi riscontri. oggi si registrano 195 nuovi morti (ieri erano 174). A questo punto, il totale dei decessi in Italia è arrivato a quota 29.079. Continua a scendere il numero degli “attualmente positivi”. Il decremento odierno registrato è di -199. Ciò porta a un totale di 99.980 (ieri erano in totale 100.179). Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Coronavirus dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a 211.938 (ieri era di 210.717), con un aumento di 1.221 in un giorno (ieri l’incremento era di +1.389). Quanto ai tamponi, ne sono stati ... Leggi su oasport Coronavirus - il bollettino delle 18 : prosegue decremento casi attivi - decessi in linea

Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 4 maggio | Ecco tutti i dati

