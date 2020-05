Blue Monday è il nuovo singolo di Jacopo Ottonello con il video girato in casa

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 4 maggio 2020)è ildi, disponibile in radio da venerdì 1 maggio; disponibile su YouTube anche ilufficiale cheha voluto realizzare pur trovandosi in isolamento in, come tutti. Ilufficiale didiè statoin verticale con un cellulare, come fosse una lunga storia Instagram. Racconta la quotidianità diin: si trova con la sua famiglia e con la sua fidanzata, tra le mura domestiche e condivide una serie di momenti della vita quotidiana. "Ho voluto che ildelfosse così, semplice e naturale, perché ci tenevo a far vedere come trascorro tutti i miei giorni a, sperando di tornare al più presto alla normalità", raccontache ringrazia tutti i suoi "figuranti" d'eccezione: papà Roberto, mamma Cinzia, sua ...