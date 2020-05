Berlino mette di nuovo la Bce alla sbarra (Di lunedì 4 maggio 2020) Sette anni dopo lo spartito è sempre lo stesso. Ancora una volta, la Germania mette la Banca Centrale Europea alla sbarra della sua Corte Costituzionale. E’ dal 2013 che i giudici di Karlsruhe sono chiamati a giudicare se la politica monetaria dell’Eurotower travalichi i confini del suo mandato e aggiri il divieto di finanziamento dei bilanci degli Stati. Martedì si dovrà pronunciare nuovamente sul Quantitative easing dopo che la Bce guidata da Christine Lagarde, per contrastare il devastante impatto del Coronavirus sull’economia dell’Eurozona, ha varato un programma di acquisto titoli (chiamato PEPP) con una potenza di fuoco di 750 miliardi, accompagnato da un allentamento drastico dei limiti auto-imposti alla sua azione.L’Alta corte tedesca doveva inizialmente esprimersi a marzo ma la decisione è stata rinviata al 5 maggio ... Leggi su huffingtonpost Actung Merkel se si sfascia l’Europa ci rimette pure Berlino. Muro tedesco sugli Eurobond. L’Italia non recede sul veto

