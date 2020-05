Benji & Fede | l' addio dopo 10 anni di successi | Ma rimaniamo fratelli

Benji_Mascolo : Pensarci mi spezza il cuore. La verità è che ci penso già da settimane ma oggi mi ha colpito come un proiettile. Il… - Benji_Mascolo : Stasera alle ore 21 dovevamo essere davanti a voi sul palco dell’Arena di Verona per il concerto più importante del… - Benji_Mascolo : Stasera intanto ci vediamo sul nostro Instagram Ufficiale per un Live speciale. Sarà 1 ora di concerto live da casa… - giogiomusic : RT @nicojixx1: Stavo pensando a come questa epidemia sia arrivata proprio nel periodo in cui Benjamin e Federico hanno annunciato tutto. Il… - radio7asiago : Now Playng: Benji & Fede - Tutto Per Una Ragione -

Ultime Notizie dalla rete : Benji & Benji & Fede, basta duo ma rimaniamo fratelli - Musica Agenzia ANSA Benji e Fede: Scaletta del concerto da casa su Instagram

Benji e Fede purtroppo hanno dovuto rinunciare al loro concerto di addio all’Arena di Verona, però hanno deciso di fare comunque qualcosa di speciale per i loro fan; il duo modenese, che si prepara al ...

Benji e Fede | Federico Rossi: “Bevevo più del dovuto, non ero lucido”

Benji e Fede | Federico Rossi, il cantante del duo e fidanzato di Paola Di Benedetto, intervistato da Vanity Fair, ha rivelato di aver avuto un periodo buio Federico Rossi ha raccontato del suo period ...

Benji e Fede purtroppo hanno dovuto rinunciare al loro concerto di addio all’Arena di Verona, però hanno deciso di fare comunque qualcosa di speciale per i loro fan; il duo modenese, che si prepara al ...Benji e Fede | Federico Rossi, il cantante del duo e fidanzato di Paola Di Benedetto, intervistato da Vanity Fair, ha rivelato di aver avuto un periodo buio Federico Rossi ha raccontato del suo period ...