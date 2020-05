Benevento | primi rientri | controlli alla stazione centrale FOTO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’era grande attesa per l’arrivo adel primo treno proveniente da centro-nord. Non solo da parte dei parenti dei passeggeri presenti sul convoglio giuntonel primo pomeriggio di oggi da Roma. A bordo dodici sanniti che hanno trovato ad accoglierli agenti della polizia ferroviaria, personale dell’asl e della croce rossa.serrati da parte delle forze dell’ordine che hanno verificato la presenza o meno dei nominativi nella “lista degli arrivi“, mentre veniva rilevata ad ognuno la temperatura corporea attraverso i termoscanner. Nessuno dei dodici passeggeri ha fortunatamente manifestato sintomi di contagio da covid-19 ma questo non basterà a evitare la quarantena obbligatoria di 14 giorni prevista dalle ordinanze. L'articolo: ...