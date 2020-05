Bayer Italia, raccolta fondi dei dipendenti per la Protezione Civile (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo la donazione di un milione di euro a Regione Lombardia per aiutare gli ospedali del territorio con l’acquisto di macchinari salvavita, altre azioni concrete nella lotta al Coronavirus arrivano direttamente dai dipendenti di Bayer Italia. In accordo con le rappresentanze sindacali aziendali è stata infatti avviata una raccolta fondi da destinare alla Protezione Civile Nazionale, in prima linea nella lotta alla pandemia. Ciascun dipendente ha potuto contribuire alla raccolta offrendo un numero di ore lavorative della propria giornata. Il ricavato, pari a quasi 3.700 ore, è di oltre 50 mila Euro e verrà offerto al Fondo della Protezione Civile per il sostegno delle famiglie degli operatori sanitari che hanno perso la vita a causa del Coronavirus. Questa iniziativa si aggiunge a quella promossa dal CRAL aziendale che, con un gesto di solidarietà per ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo la donazione di un milione di euro a Regione Lombardia per aiutare gli ospedali del territorio con l’acquisto di macchinari salvavita, altre azioni concrete nella lotta al Coronavirus arrivano direttamente daidi. In accordo con le rappresentanze sindacali aziendali è stata infatti avviata unada destinare allaNazionale, in prima linea nella lotta alla pandemia. Ciascun dipendente ha potuto contribuire allaoffrendo un numero di ore lavorative della propria giornata. Il ricavato, pari a quasi 3.700 ore, è di oltre 50 mila Euro e verrà offerto al Fondo dellaper il sostegno delle famiglie degli operatori sanitari che hanno perso la vita a causa del Coronavirus. Questa iniziativa si aggiunge a quella promossa dal CRAL aziendale che, con un gesto di solidarietà per ...

Notiziedi_it : Bayer Italia, raccolta fondi dei dipendenti per la Protezione Civile - Italpress : Bayer Italia, raccolta fondi dei dipendenti per la Protezione Civile - BCarazzolo : RT @glibralato: non si calcola mai la somma dei pesticidi per il bioaccumulo. Italia controlla solo il 5% della frutt. Si fidano di basf e… - glibralato : non si calcola mai la somma dei pesticidi per il bioaccumulo. Italia controlla solo il 5% della frutt. Si fidano di… - PaolaOrfino : RT @evaciago: Monica Poggio CEO @BayerItalia oggi grande opportunità per ridisegnare il #lavoro anche dal punto di vista macro e sociologic… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayer Italia Bayer Italia, raccolta fondi dei dipendenti per la Protezione Civile TuttOggi Bayer Italia, raccolta fondi dei dipendenti per la Protezione Civile

Dopo la donazione di un milione di euro a Regione Lombardia per aiutare gli ospedali del territorio con l’acquisto di macchinari salvavita, altre azioni concrete nella lotta al Coronavirus arrivano di ...

Mourinho: "La notte che il Bayern mi ha eliminato dalla Champions ho pianto"

Il tecnico portoghese: "In quella stagione il Real Madrid era la miglior squadra in Europa, è stata dura accettare la sconfitta. Essere l'unico tecnico ad aver vinto in Italia, Spagna e Inghilterra è ...

Dopo la donazione di un milione di euro a Regione Lombardia per aiutare gli ospedali del territorio con l’acquisto di macchinari salvavita, altre azioni concrete nella lotta al Coronavirus arrivano di ...Il tecnico portoghese: "In quella stagione il Real Madrid era la miglior squadra in Europa, è stata dura accettare la sconfitta. Essere l'unico tecnico ad aver vinto in Italia, Spagna e Inghilterra è ...