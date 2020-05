"Basta rompere i cog*** alla Santelli". Alla Maglie basta una foto per demolire Conte e la Raggi: ecco Roma oggi | Guarda (Di lunedì 4 maggio 2020) Non si placa la polemica che vede protagonista Jole Santelli, intenzionata più che mai a non fare passi indietro sull'ordinanza con cui ha aperto bar e ristoranti. A prendere le difese della governatrice della Calabria anche Maria Giovanna Maglie che, con una sola foto, ha messo all'angolo il governo. "Dedicarsi più utilmente a Roma stamattina stazione Laurentina della metropolitana, invece di rompere i co***ni a Jole Santelli?". L'immagine parla chiaro: la Capitale guidata dAlla grillina Virginia Raggi si è svegliata nella mattina del via Alla Fase 2 in preda al caos. Sui mezzi pubblici i cittadini erano uno vicino all'altro. Che dire, per la giornalista Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, dovrebbe dedicarsi ad altro invece di inviare diffide al presidente di Forza Italia solo perché ha rimesso in moto l'economia ... Leggi su liberoquotidiano Al Bano e Romina Power/ Il web non apprezza : "Pure qui a rompere BASTA" (Amici 2020) (Di lunedì 4 maggio 2020) Non si placa la polemica che vede protagonista Jole, intenzionata più che mai a non fare passi indietro sull'ordinanza con cui ha aperto bar e ristoranti. A prendere le difese della governatrice della Calabria anche Maria Giovannache, con una sola, ha messo all'angolo il governo. "Dedicarsi più utilmente a Roma stamattina stazione Laurentina della metropolitana, invece dii co***ni a Jole?". L'immagine parla chiaro: la Capitale guidata dgrillina Virginia Raggi si è svegliata nella mattina del viaFase 2 in preda al caos. Sui mezzi pubblici i cittadini erano uno vicino all'altro. Che dire, per la giornalista Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, dovrebbe dedicarsi ad altro invece di inviare diffide al presidente di Forza Italia solo perché ha rimesso in moto l'economia ...

Silvano05230100 : @Gio2020Gio @pittapittore @carlakak @GastoneMappini @isadoralarosa @ale_dibattista @Mov5Stelle Lo dici a me di nn r… - pennadoca : @calygola @matteosalvinimi e se invece a rompere il cazzo la minchia e i coglioni fossi tu ? ma noi cittadini non l… - unavailable_Fil : RT @Fiordal08016540: Usciamo da una botte di ferro per entrare in un labirinto di cristallo dove basta una goccia per far rompere tutto - felixpierp : RT @Fiordal08016540: Usciamo da una botte di ferro per entrare in un labirinto di cristallo dove basta una goccia per far rompere tutto - canyounotf : Avete rotto il cazzo, basta dire che rimarremo chiusi tutta estate, che tra due giorni torniamo come prima. Basta.… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta rompere SERIE B - Spinelli (Pres. Livorno): "Favorevole a blocco retrocessioni. Lotito, basta rompere i co..." Tutto Calcio Catania Nonunadimeno “tornare alla normalità non ci basta più, le donne non si fermano”

Il collettivo femminista Nonunadimeno interviene sul significato che la ricorrenza della festa dei lavoratori viene a creare per loro, in un momento di isolamento sociale dettato dall’emergenza Corona ...

Mercedes: sulla W11 non tutto fila lascio come l'olio

Il marchio della Stella ha indiscutibilmente la monoposto migliore, ma i cedimenti di motore nei test avevano imposto l'invio in Australia di un V6 depotenziato per non rompere i cuscinetti. Ma c'è te ...

Il collettivo femminista Nonunadimeno interviene sul significato che la ricorrenza della festa dei lavoratori viene a creare per loro, in un momento di isolamento sociale dettato dall’emergenza Corona ...Il marchio della Stella ha indiscutibilmente la monoposto migliore, ma i cedimenti di motore nei test avevano imposto l'invio in Australia di un V6 depotenziato per non rompere i cuscinetti. Ma c'è te ...