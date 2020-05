Basket, Gianni Petrucci: “Vorrei ripartire a ottobre, non possiamo aspettare oltre” (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Basket italiano si è fermato per l’emergenza sanitaria, ma l’intenzione del Presidente della FIP, Gianni Petrucci, è quella di ricominciare la stagione dopo l’estate. Il numero uno della pallacanestro azzurra, come riporta Il Messaggero Veneto, ha parlato della possibile ripresa: “Aspetto che le leghe di serie A e A2 ci facciano le loro proposte su come ripartire. C’è un consiglio federale giovedì e approfondirò il discorso. Io dico che non possiamo aspettare novembre o dicembre. Dobbiamo partire verso settembre/­ottobre, ma questa è una mia idea”. Petrucci ha fatto anche un parallelo con gli altri sport di squadra: “All’inizio ci era stato detto che calcio, Basket e presumo anche pallavolo ripartiranno a porte chiuse. Per noi che non abbiamo grandi diritti televisivi come il calcio, ma ... Leggi su oasport Basket - Gianni Petrucci : “Vorrei ripartire ad Ottobre - non possiamo aspettare oltre”

