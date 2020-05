Barbara D’Urso, insulti ed offese pesanti per una foto postata (FOTO) (Di lunedì 4 maggio 2020) Piovono insulti e offese su Barbara D’Urso, la FOTO al naturale e in accappatoio postata dalla conduttrice scatena le polemiche, scopriamo cosa è successo Sempre impeccabile e bellissima, Barbara D’Urso quasi ogni giorno è in onda tra Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso. La conduttrice è anche molto attiva su Instagram e non perde occasione di pubblicare scatti da condividere con i suoi fan. In questo momento però attende anche che sia il 4 maggio per poter rivedere i suoi figli che non vede da due mesi. Anche nell’ultima puntata del suo show pomeridiano ne ha parlato e ha detto che anche lei ha vissuto la quarantena lontana dai suoi affetti. Non appena si saranno allentate le restrizioni, quindi da lunedì, lei andrà a trovare il figlio che non vede da due mesi. Anche lei cercherà di stare a distanza di ... Leggi su kontrokultura Ascolti tv 3 maggio : Barbara D’Urso recupera con Live - ma vince L’Allieva. Mara Venier vola nel pomeriggio

Barbara d’Urso contro Taylor Mega - Alessi : “Spero l’abbia perdonata”

“Non esiste!”. Live - Barbara D’Urso perde la pazienza con Nina Moric. E la mette a tacere (Di lunedì 4 maggio 2020) PiovonosuD’Urso, laal naturale e in accappatoiodalla conduttrice scatena le polemiche, scopriamo cosa è successo Sempre impeccabile e bellissima,D’Urso quasi ogni giorno è in onda tra Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso. La conduttrice è anche molto attiva su Instagram e non perde occasione di pubblicare scatti da condividere con i suoi fan. In questo momento però attende anche che sia il 4 maggio per poter rivedere i suoi figli che non vede da due mesi. Anche nell’ultima puntata del suo show pomeridiano ne ha parlato e ha detto che anche lei ha vissuto la quarantena lontana dai suoi affetti. Non appena si saranno allentate le restrizioni, quindi da lunedì, lei andrà a trovare il figlio che non vede da due mesi. Anche lei cercherà di stare a distanza di ...

matteosalvinimi : Amici, tra poco sarò in diretta da Barbara D'Urso. Se vi va, vi aspetto alle 21.40 su Canale 5! #noneladurso… - matteosalvinimi : Ora in diretta da Barbara d’Urso su Canale 5. #noneladurso ?? LIVE ?? - CarloCalenda : Andrei volentieri da Barbara D’Urso se mi invitasse. Credo che occorra usare tutte le opportunità per parlare ai ci… - TV_Italiana : La #Fase2 è iniziata per tutti ma non per LIVE #NoneLaDUrso, che continua a registrare ascolti da fame ?? Il talk… - AMinchiate : E grazie anche ai preziosi tutorial di Barbara D’Urso su come lavarsi le mani. #fase1 #4maggio #fase2 #4maggio2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso “Ma che hai fatto alla faccia”? Barbara D'Urso irriconoscibile Foto Zazoom Blog