Bar e ristoranti Fase 2 | cosa cambia Asporto e delivery | distanze e regole take-away

beppesevergnini : Ognuno faccia la sua parte. Pensate a negozi, bar, ristoranti: da due mesi non incassano nulla, solo spese. Se può… - msgelmini : Bar, ristoranti e negozi sono in grave difficoltà e come se non bastasse dal 1 giugno sono in arrivo anche 8.5 mili… - regionepiemonte : ? 2500€ -Bar, ristoranti, agriturismi, catering, gelaterie, pasticcerie ? 2000€ - Ristorazione asporto ? 1300€ -… - unternabit : @TaeJinMoonlight E poi diffidano la santelli per aver autorizzato bar e ristoranti all'aperto e con tutte le norme di sicurezza - AlgeoAndreatini : RT @beppesevergnini: Ognuno faccia la sua parte. Pensate a negozi, bar, ristoranti: da due mesi non incassano nulla, solo spese. Se può per… -

