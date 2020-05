Banca Mediolanum raccoglie 1 | 5 mln per ospedale Sacco di Milano

(Di lunedì 4 maggio 2020), 4 mag. (Adnkronos) – Si è conclusa la raccolta fondi #insiemecelafaremo avviata tempestivamente il 4 marzo dain favore dell’di, in prima linea per l’emergenza Covid – 19. In soli due mesi, i fondi della raccolta, unitamente ai contributi donati direttamente da, hanno permesso all’di acquistare 5 macchinari di alta diagnostica destinati al reparto Microbiologia, Virologia e Bioemergenze, che sono già operativi lavorando a pieno regime . Una parte dei fondi è servita per acquistare immediatamente attrezzature necessarie per le Unità Operative di Malattie Infettive e Terapia Intensiva (ecografi, saturimetri, caschi, fonendoscopi, monitor, microscopi, elettrocardiogramma, flussimetri) e il resto della raccolta è stato completamente destinato ...

SkyTG24 : Coronavirus #Milano, da Banca Mediolanum 1,5 milioni di euro al Sacco - GarauPina : RT @SkyTG24: Coronavirus #Milano, da Banca Mediolanum 1,5 milioni di euro al Sacco - AriannaAmbrosi0 : RT @SkyTG24: Coronavirus #Milano, da Banca Mediolanum 1,5 milioni di euro al Sacco - CorriereCitta : Banca Mediolanum, in due mesi raccolti 1,5 mln per il “Sacco” di Milano - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Coronavirus #Milano, da Banca Mediolanum 1,5 milioni di euro al Sacco -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Mediolanum

Si è conclusa la raccolta fondi #insiemecelafaremo avviata tempestivamente il 4 marzo da Banca Mediolanum in favore dell’Ospedale Sacco di Milano, in prima linea per l’emergenza Covid - 19. In soli du ...MILANO (ITALPRESS) - Un milione e mezzo all'ospedale Sacco di Milano, in prima linea per l'emergenza Covid, grazie alla raccolta fondi #insiemecelafaremo avviata il 4 marzo da Banca Mediolanum. In sol ...