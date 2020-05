Azzolina: “Classi alternate solo per i ragazzi più grandi” (Di lunedì 4 maggio 2020) Il ministro dell’istruzione torna su uno dei temi da lei discussi nei giorni scorsi. “Per i più piccoli la scuola potrà aprirsi al territorio”, dichiara la Azzolina. Lucia Azzolina torna sulle proposte che ha avanzato nei giorni scorsi, per far ripartire il motore del mondo scolastico italiano. Hanno fatto discutere alcune sue dichiarazioni, soprattutto in … L'articolo Azzolina: “Classi alternate solo per i ragazzi più grandi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 maggio 2020) Il ministro dell’istruzione torna su uno dei temi da lei discussi nei giorni scorsi. “Per i più piccoli la scuola potrà aprirsi al territorio”, dichiara la. Luciatorna sulle proposte che ha avanzato nei giorni scorsi, per far ripartire il motore del mondo scolastico italiano. Hanno fatto discutere alcune sue dichiarazioni, soprattutto in … L'articolo: “Classiper ipiù grandi” proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Scuola, la Cisl contro la responsabile della Pubblica Istruzione Azzolina: 'Improponibili turni e lezioni a distan… - tbuccico69 : Si riuniscono giorno e notte e questo è il risultato? Una dichiarazione ogni ora... Fate paura !!Non abbiamo bisogn… - Pietro36895199 : RT @Adnkronos: #Scuola, #Azzolina: 'Classi alterne solo per i più grandi' - EcoLunigiana : #Scuole - Ferri: '“Mi sarei aspettato dalla Ministra Azzolina uno stimolo forte a rendere sicure le scuole, a chied… - BinaryOptionEU : #Scuola, #Azzolina: 'Classi alterne solo per i più grandi' -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina “Classi Ungheria, Orban si prende i «pieni poteri». L’opposizione: è dittatura Il Sole 24 ORE