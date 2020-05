Avengers: gli eroi di nuovo insieme nel video per i Kids' Choice Awards 2020 (Di lunedì 4 maggio 2020) Le star di Avengers hanno realizzato una piccola reunion virtuale per i Kids' Choice Awards 2020, ecco il video I sei Avengers originali hanno realizzato una piccola reunion virtuale per festeggiare la vittoria ai Kids' Choice Awards e il divertente video è stato condiviso online. Il filmato ha permesso così ai fan del Marvel Cinematic Universe di rivedere insieme le star dopo il film che ha concluso la Fase 3 un anno fa. Il filmato realizzato per la cerimonia dei popolari riconoscimenti assegnati da Nickelodeon si apre con Scarlett Johansson che si ritrova ben presto alle prese con una divertente discussione riguardante chi è il membro più forte degli Avengers. Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jeremy Renner e Chris Evans, ... Leggi su movieplayer Avengers : Endgame vince il Kids’ Choice Award 2020 come miglior film

Avengers : Infinity War - “Taika Waititi ha scritto una delle battute del film” - svelano gli sceneggiatori

Gli Avengers si spogliano : eccoli in versione sexy - pin-up in una serie di fan-art (Di lunedì 4 maggio 2020) Le star dihanno realizzato una piccola reunion virtuale per i, ecco ilI seioriginali hanno realizzato una piccola reunion virtuale per festeggiare la vittoria aie il divertenteè stato condiviso online. Il filmato ha permesso così ai fan del Marvel Cinematic Universe di rivederele star dopo il film che ha concluso la Fase 3 un anno fa. Il filmato realizzato per la cerimonia dei popolari riconoscimenti assegnati da Nickelodeon si apre con Scarlett Johansson che si ritrova ben presto alle prese con una divertente discussione riguardante chi è il membro più forte degli. Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jeremy Renner e Chris Evans, ...

PkSpecial : RT @ColpadellaM: Comunque giusto qualche giorno fa pensavo 'Ci starebbe una bella reunion degli Avengers originali!'. Accendo il telefono q… - Vas_Happening_M : @monelof Io non verso nessuna lacrima per questa gente di merda. Prima o poi avrò le mie vittorie contro di loro. S… - Aly1712 : RT @RadioR101: #R101News: la reunion degli Avengers originali ha fatto felici i fan dei supereroi ?????? - skyfuIIofstark : Sono alla seconda stagione di Agents of shield e nominano gli Avengers, Ultron, fa malE - RadioR101 : #R101News: la reunion degli Avengers originali ha fatto felici i fan dei supereroi ?????? -