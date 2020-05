Avengers | Endgame | i Fratelli Russo svelano perché Captain America non ha la barba nel

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 maggio 2020) Durante una recente live streaming, ihanno svelato perchéinnon ha più la, come nell'episodio precedente. Dopo averlo visto con una foltain: Infinity War,ha perso questo dettaglio nel film seguente,, provocando lo scontento dei fan ma ihanno recentemente svelato il perché del cambio look del supereroe. In dieci anni in cui Chris Evans ha interpretatoè sempre apparso ben rasato, fino a quando in: Infinity War, ultimo capitolo della saga Marvel dedicata al gruppo di supereroi, i fan lo hanno visto sul grande schermo con una bellafolta. Visto che il look era stato molto apprezzato da tutti, ci si aspettava ...