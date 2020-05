Autostrada del Sole - Il simbolo della rinascita italiana (Di lunedì 4 maggio 2020) L'Autostrada del Sole A1-A2 viene inaugurata il 4 ottobre del 1964, nel giorno di San Francesco, patrono dItalia. E per lItalia degli anni 50 e 60, quelli del boom, del miracolo economico e industriale, della motorizzazione di massa, la nuova opera rappresenta ben più di un tracciato in asfalto cemento e metallo. anche e soprattutto il simbolo indelebile della rinascita, delle grandi capacità di questo Paese. In soli 3.060 giorni, otto anni e quattro mesi dalla posa formale della prima pietra il 19 maggio del 1956, vengono realizzati 755 chilometri, 400 tra ponti e viadotti, 38 gallerie, vengono scavati 52 milioni di metri cubi di materiali, utilizzati 4,7 milioni di metri cubi di murature e calcestruzzi, costruiti 57 raccordi di viabilità e 56 aree di servizio. Milano e Napoli sono collegate, il Nord e il Sud Italia si avvicinano, lAutoSole innerva così il ... Leggi su quattroruote Autostrada1 : chiuso casello Scandicci le notti del 4 e 5 maggio; Firenze Sud la notte del 4 maggio

CASSANO ALLO IONIO (COSENZA) – Sono già un centinaio di tamponi fatti nei posti di controllo allestiti sull’autostrada A2 e sulla statale 106 in vista dei rientri dei calabresi bloccati in altre regio ...

L'Autostrada del Sole A1-A2 viene inaugurata il 4 ottobre del 1964, nel giorno di San Francesco, patrono d’Italia. E per l’Italia degli anni 50 e 60, quelli del boom, del miracolo economico e industri ...

