Autocertificazione: la nuova canzone de Lo Stato Sociale, il testo (Di lunedì 4 maggio 2020) Autocertificazione: la nuova canzone de Lo Stato Sociale, il testo E’ uscita oggi, 4 maggio 2020, la nuova canzone de Lo Stato Sociale: Autocertificanzone. Il collettivo bolognese ha rilasciato questa instant song per raccontare un viaggio immaginario al di là dello spazio vitale delle nostre case in periodo di Coronavirus. I supermercati, per paradosso, diventano uno dei pochi luoghi dove poter rivedere le persone care, melting pot di voci e sorrisi nascosti dalle mascherine. Ma qual è il testo di Autocertificazione? Eccolo qui di seguito: Un giorno pesto, un giorno raffreddore Un giorno ospedale, un giorno aspirina Un giorno stiamo soli, un giorno sudami addosso Un giorno saliva, un giorno amuchina Un giorno ce la faremo, un giorno fine del mondo Un giorno stai a letto, un giorno vieni anche tu Un giorno non so più se oggi è ... Leggi su tpi Nel caos delle regole spunta una nuova autocertificazione : scarica qui

