Autista Atac senza mascherina: multa da 533 euro (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma – Stamattina poco prima delle 10, a quanto apprende l’agenzia Dire che ha potuto visionare il verbale, l’Autista di un bus Atac e’ stato multato dalla Polizia locale di Roma Capitale perche’ “non indossava la prescritta protezione delle vie respiratorie”. Una misura, quella dell’obbligo di mascherina, diventata obbligatoria con l’ultima ordinanza della Regione Lazio, ma che fino al 30 aprile era facoltativa per il protocollo sanitario adottato dalla municipalizzata romana dei trasporti, che ha provveduto a isolare l’abitacolo del conducente sui mezzi dal resto della vettura con nastri e transenne fino a un metro di distanza, con in piu’ l’obbligo di bloccare le porte di accesso anteriori. È stato un avvio di fase 2 amaro per il dipendente dell’azienda, un 50enne romano, che alla guida di un bus ... Leggi su romadailynews Roma - autista Atac trovato senza mascherina - scatta la multa : «Gli occhiali si appannano»

