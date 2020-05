Autista Atac multato: 500 euro perché senza mascherina (Di lunedì 4 maggio 2020) “Si appannano gli occhiali, non vedo”, questa la motivazione addotta da un Autista Atac a Roma, quando è stato beccato alla guida del Bus, senza la mascherina di protezione per il coronavirus. Una scusa che non è servita a schivare la multa che la Polizia Locale ha comminato all’Autista. I Controlli della Polizia Locale Nella capitale sono serrati i controlli della Polizia Locale e delle altre Forze di sicurezza per contrastare episodi non in linea con le direttive anti contagio da Covid-19. E in uno di questi controlli, alla fermata di Largo Torre Argentina, sulla linea 187, un Autista Atac è stato trovato alla guida senza la mascherina. Risultato, multa da 500 euro per il trasgressore, che si è giustificato dicendo che la mascherina gli faceva appannare gli occhiali e non gli faceva vedere la strada. LEGGI ANCHE: Roma: ... Leggi su romanotizie24 Autista Atac senza mascherina : multa da 533 euro

