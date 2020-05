Aumento di capitale, assegnazione gratuita di warrant: Trevi rettifica il prezzo dei titoli (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Trevi Finanziaria Industriale rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell’Aumento di capitale che parte lunedì 4 maggio. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,00093333. prezzo di riferimento rettificato: 0,0112prezzo last rettificato: 0,0112prezzo ufficiale rettificato: 0,0113 Il prezzo dei diritti (ISIN: IT0005391211), che saranno negoziati dal 4 al 12 maggio, è stato fissato a 9,48 euro. L’Aumento di capitale prevede l’offerta in opzione di 7899 nuove azioni ogni 1 azione posseduta, al prezzo di sottoscrizione di 0,01 euro cadauna. Il termine ultimo di adesione all’Aumento di capitale è il 18 maggio. Dal 4 maggio, inoltre, saranno negoziati sul mercato MTA, i WARR Trevi 2020-2025 (ISIN: IT0005402885). L’operazione prevede l’assegnazione di 934 Azioni di ... Leggi su quifinanza Bper : da assemblea ok a bilancio e aumento capitale

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) –Finanziaria Industrialeildei titoli, a seguito dell'diche parte lunedì 4 maggio. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore dipari a 0,00093333.di riferimentoto: 0,0112lastto: 0,0112ufficialeto: 0,0113 Ildei diritti (ISIN: IT0005391211), che saranno negoziati dal 4 al 12 maggio, è stato fissato a 9,48 euro. L'diprevede l'offerta in opzione di 7899 nuove azioni ogni 1 azione posseduta, aldi sottoscrizione di 0,01 euro cadauna. Il termine ultimo di adesione all'diè il 18 maggio. Dal 4 maggio, inoltre, saranno negoziati sul mercato MTA, i WARR2020-2025 (ISIN: IT0005402885). L'operazione prevede l'di 934 Azioni di ...

Il Consiglio di Amministrazione di Expert System, riunitosi in data odierna, ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile con esclusione del diritto di opzione per un importo massi ...

Sarà l’assemblea Mps del 18 maggio a proclamare presidente Patrizia Grieco e amministratore delegato Guido Bastianini, indicati da Via XX Settembre per guidare il disastrato istituto di Siena L’appunt ...

