Atletica | spettacolare duello Duplantis-Lavillenie a distanza | 36 volte oltre i 5 metri

(Di lunedì 4 maggio 2020) Grande spettacolo nella sfida atra le stelle mondiali del salto con l’asta. In questo periodo di quarantena gli atleti sono costretti ad allenarsi a casa ed ecco che World Athletics ha deciso di istituire alcune sfide a, si è incominciato con la Ultimate Garden Clash in cui Armand, Renaude Sam Kendricks si sono sfidati a suon di salti nel giardino di casa, il tutto in rigorosa diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Mondiale dileggera. Lo svedese Armand, attuale primatista mondiale, si è esibito nel giardino della sua casa a Fayetteville (USA); il francese Renaud, icona di questa specialità nell’ultimo decennio e Campione Olimpico a Londra 2012, era impegnato nel suo spazio a Clermont-Ferrand; lo statunitense Sam Kendricks, Campione del Mondo in carica, ha gareggiato ...