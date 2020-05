Atletica Filippo Tortu: “Davvero bello tornare ad allenarsi, emozionato per essere incitato dalle persone dai balconi” (Di lunedì 4 maggio 2020) Via alla Fase 2 in Italia e questo riguarda anche il mondo dello sport. Come è noto, da oggi, gli atleti professionisti e di interesse nazionale possono tornare ad allenarsi in pista dopo un mese di stop forzato a causa della pandemia. Non manca di certo la felicità di poter riprendere, seppur gradualmente, un pizzico di libertà, anche se chiaramente soprattutto in una specialità come l’Atletica leggera l’assenza di un obiettivo concreto a breve termine (le Olimpiadi sono state rinviate, gli Europei sono stati cancellati) rende tutto complicato sotto il profilo motivazione e anche della programmazione. Filippo Tortu è tra gli alfieri del Bel Paese che hanno ricominciato il proprio cammino in vista di quel che sarà e le sensazioni sono chiaramente positive: “E’ stato veramente bello tornare in pista oggi. Ancor più ... Leggi su oasport Atletica Filippo Tortu : “Davvero bello tornare ad allenarsi - emozionato per essere incitato dalle persone dai balconi”

