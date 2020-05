Astronomia: arrivano le notti delle Eta Aquaridi, le stelle cadenti prodotte dalla cometa di Halley (Di lunedì 4 maggio 2020) Occhi al cielo nelle prossime notti per lo sciame meteorico delle Eta Aquaridi, le stelle cadenti prodotte dalle polveri lasciate dal passaggio della cometa di Halley: lo sciame è attivo per gran parte del mese di maggio ma quest’anno, nel momento di maggiore attività, la Luna rischia di fare da guastafeste. Le stelle cadenti sono generate dalla nube di detriti lasciata lungo la sua orbita dalla cometa di Halley, che è passata l’ultima volta nel 1986: quando la Terra la attraversa, le polveri si bruciano nell’atmosfera producendo la caratteristica scia luminosa. Il radiante, nella zona più alta dell’Aquario, è attivo per quasi un mese, con maggiore frequenza dal 3 al 10 maggio e picco intorno al 5/6 maggio. La costellazione rimane bassa sull’orizzonte, e, per tale motivo, l’osservazione è più ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 4 maggio 2020) Occhi al cielo nelle prossimeper lo sciame meteoricoEta, ledalle polveri lasciate dal passaggio delladi Halley: lo sciame è attivo per gran parte del mese di maggio ma quest’anno, nel momento di maggiore attività, la Luna rischia di fare da guastafeste. Lesono generatenube di detriti lasciata lungo la sua orbitadi Halley, che è passata l’ultima volta nel 1986: quando la Terra la attraversa, le polveri si bruciano nell’atmosfera producendo la caratteristica scia luminosa. Il radiante, nella zona più alta dell’Aquario, è attivo per quasi un mese, con maggiore frequenza dal 3 al 10 maggio e picco intorno al 5/6 maggio. La costellazione rimane bassa sull’orizzonte, e, per tale motivo, l’osservazione è più ...

fordeborah5 : RT @ilmeteonet: Sta per arrivare il picco delle Eta Aquaridi, le stelle cadenti di #maggio! Ecco cosa sono e come vederle. - Pietro__Bruno : RT @ilmeteonet: Sta per arrivare il picco delle Eta Aquaridi, le stelle cadenti di #maggio! Ecco cosa sono e come vederle. - ilmeteonet : Sta per arrivare il picco delle Eta Aquaridi, le stelle cadenti di #maggio! Ecco cosa sono e come vederle. - ValerioLivia : RT @stelle_lune: ASTRONOMIA: arrivano le Liridi, le stelle cadenti di primavera - 3bmeteo - stelle_lune : ASTRONOMIA: arrivano le Liridi, le stelle cadenti di primavera - 3bmeteo -

Ultime Notizie dalla rete : Astronomia arrivano Astronomia: arrivano le notti delle Eta Aquaridi, le stelle cadenti prodotte dalla cometa di Halley Meteo Web Un Sole mite per la nostra Terra

Sono i risultati di un nuovo studio presentato dai ricercatori del Max Planck Institute for Solar System Research (MPS), Germania, in via di pubblicazione su Science. Per la prima volta gli scienziati ...

Sanità, Pd, la giunta dia un futuro ai precari di Umbria salute

“È necessario che la Giunta regionale cambi passo su Umbria Salute, aprendo un tavolo di trattativa con i rappresentanti dei lavoratori precari: il loro contratto scadrà a novembre e c’è bisogno di ce ...

Sono i risultati di un nuovo studio presentato dai ricercatori del Max Planck Institute for Solar System Research (MPS), Germania, in via di pubblicazione su Science. Per la prima volta gli scienziati ...“È necessario che la Giunta regionale cambi passo su Umbria Salute, aprendo un tavolo di trattativa con i rappresentanti dei lavoratori precari: il loro contratto scadrà a novembre e c’è bisogno di ce ...