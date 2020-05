Ascolti TV | Domenica 3 maggio 2020. L’Allieva 14.3%, Un Giorno in Pretura 4.7% (Di lunedì 4 maggio 2020) Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Domenica 3 maggio 2020, su Rai1 la fiction in replica L’Allieva 2 ha conquistato 3.976.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 all’1.20 – Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.389.000 spettatori pari al 12.2% di share. Si segnala tra le 0.02 e le 0.22 una ‘mancata rilevazione’ che ha raccolto 2.169.000 spettatori e il 16.9%. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.616.000 spettatori (9.1%) mentre – dalle 23.04 alle 23.50 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.990.000 spettatori (9.7%). Su Italia1 Vi Presento i Nostri ha intrattenuto 1.744.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3 il ritorno di Un Giorno in Pretura ha raccolto davanti al video 1.303.000 spettatori pari ad uno ... Leggi su davidemaggio Ascolti Domenica In : Mara Venier trionfa e sfiora il 19% di share

