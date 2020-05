Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo hanno infranto la quarantena? Lei spiega: “Mi hanno fermato” (FOTO) (Di lunedì 4 maggio 2020) In questi giorni Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono finiti al centro della bufera in quanto sono stati accusati di aver infranto la quarantena. All’interno di alcune IG Stories dei due protagonisti, infatti, le location apparse sullo sfondo sembravano essere diverse da quelle solite. Lui, infatti, vive a Roma, mentre lei a Salerno con i genitori. Ad ogni modo, dai filmati pubblicati sui social, i due sembravano essersi spostati. Per tale ragione, anche l’influencer Deianira Marzano ha sollevato un polverone colmo di accuse contro la coppia. Dopo un po’ di tempo, quindi, è arrivato il chiarimento da parte della fanciulla. Il chiarimento di Antonella Fiordelisi Un po’ di ore fa, sul profilo di Antonella Fiordelisi sono apparse delle Instagram Stories nelle quali la ragazza ha fatto chiarezza sugli ultimi rumors che riguardano lei e Francesco ... Leggi su kontrokultura Antonella Fiordelisi Instagram - il décolleté straborda dal bikini scintillante : «Sublime!»

Antonella Fiordelisi - compagna di Chiofalo - spiazza tutti : "La notte mi devo mettere il pannolone" (FOTO)

Antonella Fiordelisi - parrucca in testa e camicia scollatissima. Il décolleté dell'ex Temptation 'trabocca'

L’irresistibile Antonella Fiordelisi ha descritto in modo molto ironico il suo ultimo post su Instagram: «Ecco come mi sento quando, dopo 48 giorni, finalmente mangio il mio amato sushi…..brillante».

Labbra carnose, fascino mediterraneo e un corpo spaziale, stiamo parlando della stupenda Antonella Fiordelisi. Il suo ultimo post su Instagram ha fatto sussultare più di un followers, perché diciamoce ...

