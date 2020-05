Anticipazioni Tempesta d’Amore Trama Puntate 11-17 Maggio 2020: Tim Distrugge il Frutteto di Franzi! (Di lunedì 4 maggio 2020) Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 11 Maggio a domenica 17 Maggio 2020: Tim provoca un attacco cardiaco a Margit! Franzi sconvolta… Anticipazioni Tempesta d’amore: Tim si vendica di Franzi e Distrugge il Frutteto della ragazza! Distrutta dal dolore, Margit ha un attacco cardiaco! Christoph obbliga Lucy a restituirgli tutta la somma ritrovata nel bosco, mentre Annabelle ha in mente di ricattare il dottor Borg. Valentina e Robert litigano perché la ragazzina vuole trasferirsi a Lipsia! Tim Degen dimostrerà di essere vendicativo esattamente come suo padre nei nuovi appuntamenti della soap bavarese! Le Anticipazioni Tempesta d’amore, quelle inerenti la Trama delle Puntate in onda da lunedì 11 Maggio a domenica 17 Maggio 2020 riportano tantissimi colpi di scena! Sappiamo che Valentina litigherà con suoi ... Leggi su uominiedonnenews Tempesta d’amore anticipazioni : puntate italiane (11-15 maggio) e tedesche

Tempesta d'amore - anticipazioni tedesche : Christoph e Nadja in guerra per il Fürstenhof

