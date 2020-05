Anticipazioni Il Segreto | Pablo torna da Carolina? Svolta inaspettata

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il: il ragazzoa Puente Viejo, ma come un fuggitivoriesce are da? Leitaliane de Ilannunciano il ritorno del ragazzo, che però non avviene in modo pacifico. Ricordiamo che il ragazzo lascia Puente Viejo per prendere parte al servizio militare, ritrovandosi costretto … L'articoloIldaproviene da Gossip e Tv.

Notiziedi_it : Anticipazioni spagnole Il Segreto: nuova crisi per Marcela e Matias? - Teleblogmag : Isabel mente su di lei e Raimundo nei confronti di Francisca. - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni oggi 4 maggio: don Ignacio preoccupato - infoitcultura : QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO, le anticipazioni fino al 9 maggio - infoitcultura : Il Segreto anticipazioni dal 4 al 9 maggio: partenze, ritorni e tradimenti -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Segreto

Pablo riesce a tornare da Carolina? Le anticipazioni italiane de Il Segreto annunciano il ritorno del ragazzo, che però non avviene in modo pacifico. Ricordiamo che il ragazzo lascia Puente Viejo per ...Nuova settimana di programmazione anche per le puntate de Il segreto, sempre nel pomeriggio di Canale 5. Anche per la soap spagnola niente puntate alla domenica pomeriggio almeno per il momento. Don I ...