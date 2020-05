Anna Tatangelo Instagram favolosa | soltanto un top a spalline sottili | «Il mio sogno

(Di lunedì 4 maggio 2020) Una settimana fa si era mostrata ai fan sul balcone di casa, con un micro-top da infarto che lasciava in vista il décolleté da, qualche ora fa sui social è tornata con uno scatto più intimo, privato, decisamente eccitante. Stiamo parlando di, cantante e personaggio tv di origini ciociare, diventata famosa grazie alla vittoria del Festival di Sanremo 2002 nella sezione «Giovani», con il brano Doppiamente fragili. Sula 33enne, ex compagna di Gigi D’Alessio, ha pubblicato una foto molto sensuale, che ha ricevuto quasi 100mila cuoricini.un top a: «Il mioerotico» «Fuori solo calma apparente», recita così la didascalia che fa da corredo all’ultimo ritratto di, accompagnata ...

Per Gigi D'Alessio è un periodo di grandi cambiamenti. Dopo un susseguirsi di voci, infatti, ha ammesso la separazione da Anna Tatangelo. Il cantante, nonostante il momento delicato, non ha, però, per ...