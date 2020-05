Animal Crossing New Horizons incontra l' alta moda con gli outfit di Marc Jacobs e

(Di lunedì 4 maggio 2020) Volete essere sempre fashion all'interno di: New? Ebbene, ihi die Valentino hanno lanciato le loro linee didisponibili nel gioco. Entrambi ihi hanno pubblicato i loro pezzi attraverso le loro pagine ufficiali di Twitter e Instagram. Con buona parte della popolazione mondiale bloccata in quarantena, sembra che diversihi disi siano dati al divertimento che Newha da offrire.Ognihio ha presentato i propriins: Newe ha anche pubblicato il proprio codice creatore. Se siete attratti dalla, con i codici potete dare uno sguardo anche ad altre creazioni. Il codice creatore diè MA-6128-9720-4153. Il codice creatore di Valentino è MA-1182-5456-5837. Tuttavia, potete anche utilizzare i codici QR associati a ciascunhio per scaricare questi ...

Volete essere sempre fashion all'interno di Animal Crossing: New Horizons? Ebbene, i marchi di alta moda Marc Jacobs e Valentino hanno lanciato le loro linee di outfit disponibili nel gioco. Entrambi ...