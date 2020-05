Andrea Iannone svela con chi sta trascorrendo la quarantena

Leggi su trendit

(Di lunedì 4 maggio 2020) Circa dieci giorni fa avevamo riportato la segnalazione di Very Inutil People, secondo cuistesselain dolce compagnia. La pagina, infatti, attribuiva un presunto flirt al centauro di Moto GP e Cristina Buccino. Tutti gli indizi scovati tra un post e una storia dei due, infatti, lasciavano pensare che Cristina Buccino fosse a casa dia Lugano. Ieri, però, l’ex di Giulia De Lellis ha smentito tutte le voci sorprendo i follower con una storia in cui afferma: Dato che a grande richiesta mi state chiedendo chi è la mia compagna, adesso ve la faccio vedere, ho deciso così oggi…Vi svelo questa cosa. Così ci ritroviamo a salutare solamente un amico del campione (del quale non conosciamo il nome) di Moto GP, che saluta i follower didicendo: Ciao ragazzi! Questa sera notte ...