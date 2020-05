francescocosta : Uno stato serio non ci dice chi dobbiamo vedere ma come ci dobbiamo vedere: distanze, persone per metro², mascherin… - SalernoSal : Ormai abbiamo capito come si fa, distanza, lavarsi le mani, mascherine se serve. Non mettiamo a rischio noi stessi,… - HellaJess_ : RT @francescocosta: Uno stato serio non ci dice chi dobbiamo vedere ma come ci dobbiamo vedere: distanze, persone per metro², mascherine al… - sil_pagani : RT @francescocosta: Uno stato serio non ci dice chi dobbiamo vedere ma come ci dobbiamo vedere: distanze, persone per metro², mascherine al… - CarellaManuela : RT @francescocosta: Uno stato serio non ci dice chi dobbiamo vedere ma come ci dobbiamo vedere: distanze, persone per metro², mascherine al… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici mascherine Amici, mascherine, seconde case: le domande (e le risposte) sulla fase 2 Gazzetta del Sud Grigliata con amici il primo maggio, multato il braccio destro di Zingaretti

Anche il capo di gabinetto di Nicola Zingaretti "inciampa" nell'emergenza coronavirus. Il braccio destro del governatore del Lazio Albino Ruberti, infatti, è tra coloro che a Roma sono stati multati, ...

Italia prova a ripartire, scatta la Fase Due

(Teleborsa) - Tornano a lavoro circa 4,5 milioni di italiani, si riattivano i trasporti pubblici, riaprono i parchi e, più in generale, si allentano le maglie delle restrizioni, ovviamente spostamenti ...

