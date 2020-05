Amazon collabora con Università Oxford su intelligenza artificiale (Di martedì 5 maggio 2020) Amazon Web Services (Aws) e l`Università di Oxford hanno annunciato una collaborazione strategica per favorire i progressi dell'intelligenza artificiale (AI) e data science in tutto il programma di ricerca dell'università. Secondo quanto recita una nota, la nuova collaborazione, sostenuta da una donazione di 7 milioni di sterline da parte di Amazon alla Divisione di Scienze Matematiche, Fisiche e della Vita dell'Università, si concentrerà sulla costruzione di un portafoglio di nuovi progetti di ricerca relativi all'AI, alla robotica, ai sistemi cyber-fisici e all'informatica incentrata sull'uomo. In particolare, si legge, la ricerca in AI, robotica e sistemi cyber-fisici si concentrerà su sistemi intelligenti autonomi con applicazioni in aree quali la sanità, la logistica, il monitoraggio ambientale e le smart city, mentre l'human-centred ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 maggio 2020)Web Services (Aws) e l`Università dihanno annunciato unazione strategica per favorire i progressi dell'(AI) e data science in tutto il programma di ricerca dell'università. Secondo quanto recita una nota, la nuovazione, sostenuta da una donazione di 7 milioni di sterline da parte dialla Divisione di Scienze Matematiche, Fisiche e della Vita dell'Università, si concentrerà sulla costruzione di un portafoglio di nuovi progetti di ricerca relativi all'AI, alla robotica, ai sistemi cyber-fisici e all'informatica incentrata sull'uomo. In particolare, si legge, la ricerca in AI, robotica e sistemi cyber-fisici si concentrerà su sistemi intelligenti autonomi con applicazioni in aree quali la sanità, la logistica, il monitoraggio ambientale e le smart city, mentre l'human-centred ...

inge4pres : RT @DarioPizzuto: Le registrazioni per AWS Summit Online sono aperte! Crea connessioni, collabora e approfondisci le tue conoscenze sul clo… - DarioPizzuto : Le registrazioni per AWS Summit Online sono aperte! Crea connessioni, collabora e approfondisci le tue conoscenze s… - aleponzo : Le registrazioni per AWS Summit Online sono aperte! Crea connessioni, collabora e approfondisci le tue conoscenze s… - aleponzo : Le registrazioni per AWS Summit Online sono aperte! Crea connessioni, collabora e approfondisci le tue conoscenze s… - laurasconcert : @artxolution Prendendo con Apple che collabora con Amazon per la spedizione -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon collabora Amazon collabora con Università Oxford su intelligenza artificiale Yahoo Finanza Cerchi lavoro nel digitale? A maggio offerte da Amazon, Sky, Enel e Ferrero

Offrire musica agli utenti attraverso nuove modalità giorno dopo giorno, realizzare un’esperienza musicale personalizzata, curata e senza interruzioni, far scoprire gli artisti emergenti e garantire l ...

Steven Yeun | firmato l’accordo con Amazon per creare serie tv

Belle notizie per i fan dell’attore Steven Yeun, che avranno modo di vederlo all’opera in tanti nuovi progetti nel corso dei prossimi anni. A quanto pare, Yeun ha firmato un accordo televisivo in escl ...

Offrire musica agli utenti attraverso nuove modalità giorno dopo giorno, realizzare un’esperienza musicale personalizzata, curata e senza interruzioni, far scoprire gli artisti emergenti e garantire l ...Belle notizie per i fan dell’attore Steven Yeun, che avranno modo di vederlo all’opera in tanti nuovi progetti nel corso dei prossimi anni. A quanto pare, Yeun ha firmato un accordo televisivo in escl ...