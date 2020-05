Allergie | due litri d’acqua al giorno per tenerle a bada

Leggi su dilei

(Di lunedì 4 maggio 2020) Bere poco acqua può favorire la produzione di istamina e, di conseguenza, un aumento del rischio di insorgenza di reazioni allergiche. A sottolineare quanto appena ricordato ci hanno pensato gli esperti del gruppo Sanpellegrino in un articolo sul magazine aziendale In a Bottle. Si tratta di un tema che non va assolutamente trascurato in quanto, come ricordato dai dati di Federasma, sono circa 9 milioni gli italiani a soffrire di. Entrando nel vivo dei numeri, ricordiamo che quasi il 17% del totale ha a che fare con la rinite allergica. Per quanto riguarda l’asma, invece, si parla di una problematica che coinvolge il 6% circa dei giovani di età superiore ai 14 anni. Quando si discute di, è importante chiamare in causa anche il polline, che rientra tra i principali responsabili. Proveniente da piante come l’ambrosia e le graminacee ...