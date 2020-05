Allenamenti individuali, arrivano le indicazioni del Ministero (Di lunedì 4 maggio 2020) Da oggi sono consentiti gli Allenamenti individuali, anche per chi pratica sport di squadra. Il Ministero dello Sport ha pubblicato le linee guida per ripartire in sicurezza Da oggi lo sport prova a ripartire. Con l’entrata dell’Italia nella fase 2, il Governo ha deciso di allentare le restrizione anche agli atleti, professionisti e non. Da oggi, sono consentiti gli Allenamenti individuali, anche per chi pratica sport di squadra, come il calcio. Gli Allenamenti di gruppo saranno consentiti dal 18 maggio, mentre per la ripresa del campionato bisogna ancora attendere. Ma anche per gli Allenamenti individuali, bisognerà seguire alcune regole per prevenire un possibile contagio. Il Ministero dello Sport, ha pubblicato un documento di 32 pagine, che detta le linee guida per il ritorno agli Allenamenti. Il documento è rivolto alle varie Federazioni Sportive e al ... Leggi su zon Vicepresidente AIC : "Faremo di tutto per ripartire - allenamenti individuali inizio di un percorso lungo"

Le linee guida del ministero dello Sport per gli allenamenti individuali nella “fase 2”

