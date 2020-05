​Al via la Fase 2. Conte: "Il paese è nelle nostre mani" (Di lunedì 4 maggio 2020) Al via la Fase 2 dell'emergenza, quella della convivenza con il virus. E sarà "una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità", ha dichiarato domenica sera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Facebook. "Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben piu' numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore", osserva il premier. "Come mai prima, il futuro del paese sarà - scrive Conte - nelle nostre mani. Serviranno la collaborazione, il senso civico e il rispetto delle regole da parte di tutti. Dovremo tenere sempre alta ... Leggi su agi (Di lunedì 4 maggio 2020) Al via la2 dell'emergenza, quella della convivenza con il virus. E sarà "una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità", ha dichiarato domenica sera il presidente del Consiglio, Giuseppe, su Facebook. "Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini; stata al riparoproprie case. Da dooltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben piu' numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore", osserva il premier. "Come mai prima, il futuro delsarà - scrive. Serviranno la collaborazione, il senso civico e il rispetto delle regole da parte di tutti. Dovremo tenere sempre alta ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : ​Al via