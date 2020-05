Aiuti di Stato a Air France per 7 miliardi, ok da parte della Ue (Di lunedì 4 maggio 2020) Via libera della Ue agli Aiuti di Stato a Air France. Parigi potrà dunque erogare 7 miliardi alla compagni di bandiera al fine di far fronte agli effetti negativi del Covid-19. BRUXELLES – Air France potrà ricevere dallo Stato Francese 7 miliardi di euro. La cifra si conforma come Aiuti di Stato per fra fronte agli effetti negativi legati all’emergenza coronavirus. Ue, ok agli Aiuti di Stato La Francia ha infatti ottenuto il disco verde dall’Unione Europea. La commissaria Ue alla concorrenza Margharete Vestager ha spiegato che il via libera consentirà di offrire garanzie pubbliche per la raccolta di prestiti ed anche la erogazione di un prestito direttamente da parte dell’azionista pubblico. La dichiarazione di Vestager Secondo la Commissione Ue, la Francia ha dimostrato che tutti gli altri potenziali mezzi per ottenere ... Leggi su newsmondo L’Unione Europea ha autorizzato aiuti di stato per 7 miliardi dal governo francese ad Air France

Sugli aiuti di Stato non si torni indietro. Servono campioni europei

