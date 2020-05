Aida Yespica dopo il silenzio social riappare con lui FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 4 maggio 2020), Chi è il ragazzo dellaè scomparsa per un lungo periodo dai, i suoi follower si sono chiesti cosa potesse essere successo, ma da parte sua, dei suoi amici, dei familiari non è arrivata alcuna notizia in merito. Sembrerebbe è la showgirl abbia voluto vivere qualche settimana della sua quarantena nella più totale solitudine, tralasciando tutto ciò che c’è di superficiale, godendosi la sua famiglia a pieno, niente di drammatico, niente di strano. Anzi forse i molti personaggi famosi avrebbero dovuto prendere esempio da lei e dalla sua decisione. Adesso è ricomparsa, ha postato unain cui si vede insieme ad un uomo al quale fa gli auguri. A fargli gli auguri non è soltanto lei, ma anche la sua amica Cecilia Capriotti che sembrerebbe conoscerlo anche bene. A questo punto ci si ...