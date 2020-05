“Adesso basta!” Naike Rivelli | rivolta social contro di lei | i commenti sono impietosi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 maggio 2020) Non è una che è andata mai per il sottile ma stavolta, probabilmente,ha superato il limite. La figlia di Ornella Muti, che aveva conquistato un nutrito gruppo di follower, soprattutto per via degli scatti, spesso nature, sta infatti avendo il risultato opposto. Un tempo in auge, anche sui vari siti internet di informazione, le apparizioni discomparse, I likein discesa e anche i follower cominciano a commentare le sue abitudini fotografiche: “Che pall*..vuoi essere diversa ma alla fine sei sempre uguale.. – ha scritto un fan – sempre il culo di fuori ..e quindi? Ti senti una provocatrice per questo? Sei noiosa e volgare e non trasmetti proprio niente anzi..”. Le stoccatine non finiscono. Continua dopo la foto “Ma perché non si arrampica vestita? – si chiede un follower – Perché ...