Addio a Don Shula coach leggenda del football americano

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 maggio 2020) È morto a 90 anni Donallenatoredel. Ilpiù vincente di questo sport: 347 successi. Don, che ha legato il proprio nome a quello dei Miami Dolphins, condusse il team a un record tuttora ineguagliato. Conquistò il Superbowl del 1972 senza nemmeno una sconfitta. Mai più successo. Quattordici successi in quattordici incontri in regular season. Nonostante l’infortunio del quarter-back Bob Griese che si ruppe una gamba nella quinta partita, contro i Chargers. Poi tre vittorie ai play-off e infine il successo nel Super Bowl contro i Washington Redskins. Ha allenato i Dolphins per 25 stagioni: dal 1970 al 1995. E ha portato la squadra a vincere due Superbowl consecutivi, nel 72 e nel 73. Anche se ovviamente le finali si giocarono l’anno successivo. Tre volte, è uscito sconfitto: nel 1971, nel ...