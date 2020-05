Ad aprile immatricolazioni auto azzerate Il 70% dei concessionari è a rischio chiusura

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il mercato dell'azzerato dall'emergenza coronavirus. Ad, comunica il ministero dei trasporti, ledella Motorizzazione (solo 4.279 macchine) sono diminuite del 97,55% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. E a marzo avevano già segnato un drastico -85,39%. Ad, sottolinea il ministero, ci sono stati 23.020 trasferimenti di proprietà diusate, con un -93,6% rispetto allo stesso mese del 2019. Il volume globale delle vendite (27.299 macchine) ha quindi interessato per il 15,67%nuove e per l'84,33% usate.Intanto Federlancia l'allarme. "Sui 1500italiani il 70% è a" per l'impatto del lockdown, ha affermato il presidente di Feder, Adolfo De Stefani, nel corso di un'audizione alle commissioni riunite Attività produttive e Finanze della Camera sul decreto ...

cs_promotor : Continua e si accentua il crollo delle immatricolazioni #auto. In aprile calo del 97,55%. Il comunicato del… - Italia_Notizie : Auto, mercato azzerato ad aprile: soltanto 4.200 immatricolazioni - motus_e : Gli effetti del #COVID19 sul mercato auto in tutta Europa stanno facendosi sentire con tutta la loro forza. Nel me… - interautonews : Aprile, effetto Covid-19: -97,5%; 4 mesi -50,7% Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,… - gianluca_sa : Aprile, effetto Covid-19: -97,5%; 4 mesi -50,7% Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile immatricolazioni

Quattroruote

Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che nel mese di aprile 2020 in Italia sono state immatricolate oltre 4mila vetture, in calo del 97,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in conseg ...Sono soltanto 4.279 le auto vendute nel mese di aprile in Italia, con un crollo del 97,55% rispetto allo stesso mese del 2019. Nei primi quattro mesi dell'anno le immatricolazioni sono in tutto 351.61 ...